Eurovision Junior 2022 : Lissandro représentera la France

Lissandro, un jeune chanteur de 13 ans, portera les couleurs de la France avec son titre Oh maman ! lors de la 21e édition du concours de l'Eurovision Junior, diffusée le 11 décembre à 16h sur France 2. Le concours, réservé aux chanteurs en herbe (9-14 ans), se déroulera à Yerevan en Arménie suite à la victoire de Maléna.



Natif d'un petit village de Moselle, Lissandro a été bercé par l’univers du rock, ses références allant d'Elvis Presley à Bruno Mars. "Je suis très fier et honoré de représenter la France avec ma chanson, un univers pop et rock à la fois que j’adore depuis toujours. Je donnerai mon maximum pour faire briller les couleurs de la France", assure l'adolescent dans un communiqué. Il affrontera les candidats de 15 autres pays.

La France a accueilli, pour la première fois, la finale de la 20e édition de l'Eurovision Junior en 2021. Enzo, qui représentait l'hexagone, avait décroché la troisième place.



La particularité de l'Eurovision Junior, c'est que les téléspectateurs peuvent voter pour leur propre pays. Le télévoting sera ouvert du vendredi 9 décembre à 20h au dimanche 11 décembre à 15h59 ainsi que pendant le show, en se connectant sur le site . Le grand vainqueur de l’Eurovision Junior sera l’artiste qui aura récolté le plus de votes du public (50%), mais aussi de l’ensemble des jurys nationaux (50%).

