VIDÉO - Eurovision Junior : découvrez "Tic Tac" d'Enzo, 13 ans, qui représentera la France

Il compte bien "garder la coupe à la maison". Enzo, jeune chanteur de 13 ans, représentera la France au concours de l'Eurovision Junior qui se tiendra le 19 décembre à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. Une compétition en France car notre petite compatriote Valentina avait remporté le trophée l'an dernier avec sa chanson J'imagine.

Cette année, la délégation française a décidé de conserver la même recette musicale avec une chanson entraînante, résolument positive et dont le refrain pourra aisément être repris par tous les Européens. Le titre, Tic Tac, a été écrit et composé par Alban Lico, qui a entre autres collaboré avec Vitaa et Slimane, Julie Zenatti ou Carla (qui avait concouru pour la France avec Bim Bam Toi il y a deux ans). On retrouve une nouvelle fois quelques notes de charleston comme dans la chanson de Carla. Une façon de rappeler la France des années folles ce qui ne peut pas faire de mal dans une compétition internationale. France 2 décrit le titre comme "une invitation à faire une pause pour profiter des choses simples loin de nos vies survoltées et hyperconnectées".

Enzo est né en 2008 dans les Yvelines. Le jeune garçon a grandi entre la France, Macao et Hong Kong et c'est son père, pilote, qui lui a donné le goût de la musique en lui apprenant ses premiers accords de guitare. Le public connaît déjà son visage et sa voix puisqu'Enzo fut aussi un des candidats de The Voice Kids. Lors des auditions à l'aveugle, c'est son interprétation de Can’t Hold Us de Ryan Lewis et Macklemore qui avait intrigué Soprano et Patrick Fiori. Coaché par Soprano, il était arrivé jusqu'en finale.

Pour l'Eurovision, Enzo veut faire de son mieux comme il l'explique à nos confrères de Télé 7 Jours : "Le but c’est de profiter à fond. J’ai hâte d’aller sur scène et la victoire de Valentina l’année dernière me motive. Ça serait trop cool de garder la coupe à la maison ! Il faut travailler dur pour que ça arrive. C’est une fierté de pouvoir faire ça à Paris, il y aura beaucoup de Français le soir de la finale ! Ça restera une expérience inoubliable, quel que soit le résultat", affirmait-il.