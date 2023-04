VIDÉO - Eurovision 2023 : La Zarra sort du silence et rassure ses fans

Quinze jours avant la grande finale de l'Eurovision, la représentante de la France au concours sort du silence. Dans un message adressé à sa communauté sur Twitter, La Zarra a tenu à faire savoir qu'elle était "plus que jamais déterminée à porter avec fierté et amour les couleurs de la France". Contrainte pour des "raisons personnelles" d'annuler deux de ses concerts à Amsterdam et à Londres, en amont de sa participation au concours européen de la chanson, elle a tenu à remercier ses fans pour leur soutien.

"Vous m'avez donné une force inimaginable et je voulais vous rassurer. C'est dans les moments les plus difficiles que l'on voit les gens qui nous aiment et la puissance de l'amour", a-t-elle affirmé. "Vous avez été si nombreux à me dire simplement que vous croyez en moi et en ma chanson", a-t-elle poursuivi.

Et ses fans ne sont pas les seuls à croire à sa potentielle victoire. La Zarra fait partie des favorites du concours, elle a même atteint la 4e place du classement des bookmakers ce jeudi 27 avril, comme on peut le voir sur le site Eurovisionworld. La chanteuse l'assure : "On est plus que prêts, nous allons faire scintiller la scène de Liverpool" avec un spectacle "éblouissant, dangereux et so chic à la française". Rendez-vous le 13 mai pour le découvrir lors de la finale.



