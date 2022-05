Chanel n'était pas l'une des favorites de la grande finale de l'Eurovision 2022 pour rien. La chanteuse d'origine cubaine qui représentait l'Espagne avec son titre SloMo a enflammé le public de Turin avec une performance totale digne des plus grandes popstars mondiales. Notes justes et puissantes, rythme, effets pyrotechniques, danseurs impeccables, chorégraphie sexy et particulièrement audacieuse... Le tableau était simplement impressionnant.

Les bookmakers ont placé l'Espagne dans le Top 5 de la compétition avec les Ukrainiens, la Suédoise, le Britannique et les Italiens qui chantaient à domicile ce 14 mai 2022.



Chanel a aussi attiré l'attention avec son habit de lumière. D'une part, car il laissait entrevoir une bonne partie de ses jambes et de ses fesses, d'autre part parce qu'il s'agissait d'une référence directe à la tenue des matadors. Un choix qui n'a pas manqué de faire polémique. Le créateur Alejandro Gómez Palomo voulait que le public européen reconnaisse d'un œil l'esprit espagnol de la silhouette. D'autres ont regretté cette référence à la corrida et donc à la maltraitance animale.

