Avec leur chanson bretonne qui mêlait accents folkloriques et électro, le groupe français Alvan & Alhez a enthousiasmé le public de l'Eurovision 2022 réuni à Turin lors de la grande finale du concours ce 14 mai 2022. Pas de chute, de problème technique ou de fausses notes pour le quatuor qui a interprété Fulenn, chanson dont le titre signifie à la fois "étincelle" et "jolie fille".

L'arrivée des Français a manifestement beaucoup plu au public qui a pu se lâcher sur les rythmes endiablés de cette chanson qui mise sur le mysticisme et quelques puissantes envolées. Cette prestation aurait été écoutée en direct par plus de 200 millions de téléspectateurs.

Les internautes du monde entier - souvent moqueurs - sur Twitter ont apprécié le passage des Français. "La France invoque le Diable, fait une rave party et propose un barbecue en même temps", s'est amusée une utilisatrice. Le compte parodique qui imite la reine d'Angleterre a aussi noté que les Français s'exprimait en breton : "Les Français ne chantent jamais en anglais. Tout ça manque de confiance". Du côté du Twitter moins sarcastique et (peut-être plus chauvin), on a aimé : "C'est bien la première fois depuis des années que je trouve que la France propose un truc VRAIMENT digne de l'Eurovision ! C'est trop bien j'adore. Vive les Bretons !"

