Eurovision 2021 : "Je suis envahie", confie Barbara Pravi, la candidate française

publié le 31/01/2021 à 10:15

Elle représentera la France à l'Eurovision 2021. En concurrence avec 11 autres artistes, la chanteuse Barbara Pravi et son titre Voilà ont séduit le public et un jury de professionnels, samedi 30 janvier. "Je n'arrive pas encore à mettre de mots précis sur ce que je ressens, je suis envahie", confie la jeune femme de 27 ans la lauréate.

"Je suis fière, c'est un honneur", lance encore qui s'appelle Barbara Piévic à l'état civil. "Je crois que depuis le départ, mon message c'est vraiment l'authenticité, et quand on croit en ce qu'on est et ce qu'on a à l'intérieur, on peut déplacer des montagnes", estime la future candidate française de l'Eurovision.

"C'est un beau pied de nez pour toutes les fois où on nous dit que les choses ne sont pas possibles, que c'est trop difficile, et à toutes ses barrières que certaines personnes essayent de nous mettre", a également déclaré la native de Paris, le 10 avril 1993