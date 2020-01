publié le 11/01/2020 à 07:00

Chanteur, guitariste et même comédien, Tom Leeb, fils du célèbre humoriste français Michel Leeb, a plus d'une corde à son arc. De quoi séduire France Télévisions qui l'aurait sélectionné pour participer au prochain concours de l'Eurovision, à Rotterdam (Pays-Bas) le 16 mai 2020, selon les informations de nos confrères du Parisien.

Si ce choix se confirme, l'objectif est de se hisser dans le top 5 en représentant le drapeau tricolore au prochain concours de l’Eurovision. La dernière fois que la France a atteint ce niveau, c'était en 2002 avec Sandrine François (5e). Tom Leeb succéderait donc à Bilal Hassani, classé 16e sur 26 lors de l'édition précédente à Tel Aviv (Israël) et devra tenter de faire mieux.



Un parcours musical riche

Le musicien de 30 ans a baigné dès son plus jeune âge dans le jazz de Frank Sinatra et de Nat King Cole que son père écoutait à la maison. Sa carrière a quant à elle commencé en 2008, à New York où il se forme pendant plusieurs années au chant et à la guitare. Il participera également au spectacle de son père Madame Doubtfire en 2014, et se fera un nom en tant que comédien dans des séries telles que Sous le soleil de Saint-Tropez ou Sections de recherches.

Fort d’un parcours musical riche, Tom Leeb, encore peu connu du public, a sorti son premier album intitulé Recollection chez Roy Music, en septembre 2019. Il a également fait la première partie du chanteur Tom Jones, le célèbre interprète du tube Sex Bomb, mais aussi de Sting.

Certaines de ses compositions pop folk ont déjà rencontré un franc succès sur YouTube, notamment Distance Is A Thing et Are We Too Late. L'animateur de télévision Damien Thévenot le considère même comme la "révélation de l'année". De quoi donner de l'espoir aux supporters français si sa sélection au célèbre concours se confirme.