Etienne Daho et Supertramp dans le Stop ou Encore du 18 Mai 2019

publié le 18/05/2019 à 09:25

Etienne Daho / Supertramp

Au programme du Stop ou Encore de ce weekend on attaque avec Etienne Daho qui sera en concert proche de chez vous en cette fin d'année 2019, le 25 Octobre à Créteil, le 30 Octobre à Montpellier, le 31 Octobre à Chateaurenard, le 06 Novembre à Ramonville, le 11 Novembre à la Philarmonie de Paris, le 21 Novembre à Clermont Ferrand, le 23 Novembre à Lyon, le 30 Novembre à Blois, le 03 Décembre à Nantes, le 10 Décembre à Brest, le 11 Décembre à Mérignac, le 13 Décembre à Bruxelles, le 14 Décembre à Roubaix, le 15 Décembre à Anzin, le 21 Décembre à Chambery.



On fête aussi les 40 ans de la sortie de l'album Breakfast In America de Supetramp dans les bacs depuis le 29 Mars 1979 !

A GAGNER : Tout ce weekend également vos places pour le festival de Carcassonne qui se tiendra du 28 Juin au 31 Juillet 2019 ! Un cadre unique en France pour vivre les spectacles au plus proche des grands artistes tel que Christine and The Queens, Thomas Dutronc, Joan Baez, Pascal Obispo, Sting, Kendji Girac, Liam Gallagher !

Rendez vous dès maintenant au 32 10 (0,50cts/min)

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210, ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.

