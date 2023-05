Éric Cantona se lance dans la chanson et partira en tournée

L’après-carrière d’Éric Cantona continue de prendre de multiples chemins. L’ancien attaquant de Manchester United et de l’équipe de France s’était déjà reconverti en tant qu’acteur, comédien de théâtre, peintre et même photographe. Il va désormais se transformer en chanteur, comme il l’a annoncé dans un entretien accordé au Parisien le vendredi 26 mai. "The King", son surnom en Angleterre, dévoilera ses deux premières chansons le 2 juin prochain. Des titres qu’il a lui-même écrits et composés, dont il a donné un premier aperçu sur son compte Instagram.

Et si Éric Cantona veut se lancer dans la musique, c’est pour vivre en grande partie l’excitation des concerts. "J’ai toujours pensé que chanter sur une scène devant un public devait être la chose la plus intense à vivre, qui pourrait procurer une adrénaline proche de celle créée par le sport", a-t-il assuré. "On sent une énergie particulière, le partage avec les gens. Je chante pour ça, pour vivre ces moments d’extase", a-t-il poursuivi. L’ancien attaquant aura l’occasion de le vérifier lors de sa tournée, l’automne prochain. Éric Cantona se produira d’abord à Manchester, la ville qui l’a fait roi, avant de passer par Londres, Dublin, Lyon, Genève, Marseille et Paris.

Une chanson composée par Gaëtan Roussel

Éric Cantona avait déjà fait quelques incursions dans le monde de la musique. Il était notamment apparu dans le clip de la chanson Once du rockeur Liam Gallagher, l’ancien chanteur d’Oasis et grand fan de… Manchester City, le grand rival de United. Éric Cantona a également révélé avoir écrit des chansons pour sa femme, l’actrice Rachida Brakni. "J’avais écrit toutes les paroles de l’album de Rachida (paru en 2012). Ainsi que celles de Le temps passe, en 2017, chanson pour le groupe Lady Sir qu’elle formait avec Gaëtan Roussel", le leader du groupe Louise Attaque. L’une des chansons d’Éric Cantona a d’ailleurs été composée par Gaëtan Roussel.

L’ancien joueur d’Auxerre et de l’OM, jamais avare de bons mots, a profité d’une question sur le foot pour glisser un tacle appuyé. "Le football français n’a pas d’histoire. C’est le seul pays au monde où une même ville n’abrite pas deux équipes. Alors oui, il y a des gens qui aiment le football, il y a de vrais fans, mais pas assez pour avoir deux clubs dans une même ville", s’est-il désolé. Peut-être de quoi inspirer le "King" pour une future chanson.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info