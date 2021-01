Emma Daumas se confie sur sa nouvelle vie et son album "L'art des naufrages"

L'actu musicale marquée par les retours de Lou Doillon et d'Emma Daumas. Steven Bellery les a rencontrées et on découvre leurs nouvelles chansons.

publié le 20/01/2021 à 10:25

La chanteuse Emma Daumas - révélée dans la Star Academy sur TF1 - est de retour. Quatre ans après Vivante, elle publiera le 21 janvier L'art des naufrages, c'est son cinquième album.

Emma Daumas - 37 ans - poursuit sa route plus discrètement, plus sereinement aussi. Elle revient avec une nouvelle collection de chansons feutrées, intimes et attachantes comme Saltinbranque. Après un album jeunesse, un roman et un spectacle à Avignon, l'auteure-compositrice multiplie les projets et savoure sa nouvelle vie, loin de Paris.

"Il s'est passé beaucoup de choses pour moi ces dix dernières années tant artistiquement que personnellement. C'est vrai que je suis devenue maman, j'ai rencontré l'homme de ma vie, on a construit un foyer. En 2010, j'ai quitté Universal et j'ai commencé une aventure beaucoup plus indépendante, qui m'a mené vers une forme finalement très artisanale de l'artiste auto-entrepreneur", démarre la chanteuse. "Je suis ma propre productrice (...) J'ai l'impression d'aborder les choses totalement différemment qu'au début de ma carrière où je faisais partie de cette industrie musicale, mais aujourd'hui, j'ai eu envie de développer un système un peu différent", poursuit Emma Daumas.

> EMMA DAUMAS "Les jeunes filles en fleurs" (clip officiel)