publié le 19/06/2019 à 21:44

C'est une liste parfaitement impressionnante de collaborations que vient de révéler Ed Sheeran ce mercredi 19 juin 2019. Pour son 6e projet de la sorte, le chanteur britannique a réuni autour de lui les plus grands noms de la scène musicale actuelle. Ed Sheeran ne reste pas dans son coin avec son style pop-folk, il expérimente et mélange les genres.

Il bénéficiera de chanteuses comme la sulfureuse Cardi B ou la latina Camila Cabello sur cet album. Il retrouvera aussi Justin Bieber. Les deux avaient déjà teasé leur duo I Don't Care. Les amoureux du rap américain seront sans doute ravi de voir 50 Cent et Eminem réunis sur le titre Remember The Name.

Il n'y aura pas une seule piste qui ne sera pas un "featuring". En plus des noms déjà cités, nous ajoutons : Khalid, Chance The Rapper, Stormzy, Yebba, Travis Scott, Ella Mai, Paulo Londra et Dave, H.E.R., Bruno Mars et Chris Stapleton ou encore le DJ star Skrillex. Ed Sheeran a révélé cette tracklist de 15 chansons qui arrivera dans les bacs et en téléchargement légal le 12 juillet prochain.