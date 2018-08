publié le 21/08/2018 à 13:35

Elle a remporté le prix du clip de l'année et celui de l'artiste de l'année lors des MTV Video Music Award 2018 dans la nuit du 20 au 21 août 2018. Camila Cabello prolonge la longue et prestigieuse liste des gagnants de cette cérémonie. Kendrick Lamar, Beyoncé, Taylor Swift, Katy Perry, Lady Gaga, Justin Timberlake, Madonna ou encore Eminem ont remporté les mêmes récompenses.



Son nom n'est pas encore parfaitement rentré dans la tête du grand public français, mais ses chansons sont partout depuis 2012 et la célébrité de la jeune artiste ne cesse de croître. Née à Cuba en 1997, elle a passé sa jeunesse entre l'île des Caraïbes, le Mexique et la Floride. Elle obtient la nationalité américaine en 2008 et se concentre très rapidement sur sa carrière de chanteuse.

En 2012, elle fait ses premiers pas dans la lumière en participant à X-Factor. Camila reprend Respect d'Aretha Franklin et conquiert le jury. Son audition n'est cependant pas diffusée et elle est éliminée dans les émissions suivantes. La jeune artiste rejoint donc Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui et Dinah Jane pour former avec elles le girls-band Fifth Harmony. Le groupe explose avec les singles Worth It et Work from Home.

> Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign

Après quelques années, Camila Cabello, qui attire de plus en plus la lumière sur elle, s'éloigne du groupe pour le quitter définitivement le 18 décembre 2016 et se lancer en solo. Elle collabore dès 2015 avec le petit prodige de la pop canadien Shawn Mendes sur la chanson I Know What You Did Last Summer. Ensuite, la jeune femme accompagne Bruno Mars sur sa tournée 24K Magic World Tour, avant de sortir son premier hit Havana.



La chanson domine les charts et finit premier en Australie, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Hongrie, États-Unis et en France. Le clip de plus de 6 minutes s'amuse allègrement des codes des telenovelas hispaniques. humour et rythme entraînant : succès garanti. Le clip est vu plus de 660 millions de fois sur YouTube.

> Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

Havana était la figure de proue de son premier album solo sorti en janvier 2018 et baptisé Camila. Depuis mai 218, la star assure la première partie des dates européennes de la tournée Reputation de Taylor Swift.



Camila Cabello dispose d'une présence très importante sur les réseaux sociaux. Elle cumule plus de 32 millions de vues sur YouTube et est suivie par plus de 23 millions d’abonnés sur Instagram et 7 millions sur Twitter. Et sa popularité devrait encore grandir dans les prochains mois.