Le lieu - En 1992, Dire Straits enregistre à Rotterdam et à Nîmes On The Night, son album live, dans le cadre de la tournée de l’album On Every Street. Lors de cette tournée de 229 shows dans près de 19 pays du monde, plus de 7,1 millions de tickets ont été vendus. La tournée On The Night sera la dernière donnée par le groupe, s’achevant à Saragosse le 9 octobre 1992. Mark Knopfler et sa bande décident de se séparer officiellement en 1995. Le chanteur démarre alors une carrière en solo auréolée de succès.



L'anecdote - Au moment de choisir quelle version de quelle chanson utiliser pour l'album, il a fallu faire un montage de différents enregistrements. Résultat : Walk of Life est raccourci, tout comme Money for Nothing qui perd son introduction et son solo de batterie.

La chanson - Les grands tubes de Dire Straits sont mis à l’honneur lors de cette ultime tournée : on peut ainsi retrouver les riffs de Calling Elvis, On Every Street, Money for Nothing ou Sultans of Swing. Brothers in Arms, qui sera réinterprété plus tard par Mark Knopfler, conclut le concert avant le rappel.