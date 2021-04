Découvrez Noé Preszow, sa voix magnétique, son flow articulé et sa plume saillante

publié le 07/04/2021 à 10:52

Faisons connaissance avec un jeune talent. Il s’appelle Noé Preszow, il est Bruxellois, il a 26 ans et il était nommé aux Victoires de la musique, en février, dans la catégorie révélation masculine. Son premier album s’intitule À nous. C’est notre coup de cœur musique du printemps. Noé Preszow secoue la chanson française. Un vrai caractère, une voix magnétique, un flow articulé et une plume saillante.

Noé Preszow a grandi avec des parents mélomanes. Violon sur l’épaule dès l’âge de 3 ans et à sa demande. Il ne sait pas encore lire qu’il écoute Brassens, Montand et Barbara. À l’adolescence, il s’enferme dans la cave et la musique devient obsessionnelle. "J'apprends la victoire vers 12 ans, je trouve un enregistreur, je commence à écrire mes chansons, je fais tout au même moment. Dès que je sais faire 2 accords de guitare, la première chanson c'est Hexagone parce que j'aime beaucoup Renaud et la deuxième ça doit être l'opportuniste de Dutronc. Une fois qu'on sait faire ça on peut faire quelques trucs", confie-t-il.

"Je commence à écouter beaucoup de rock, de pop, poursuit le chanteur. Je découvre que la guitare me procure une émotion, qu'il y a une rage à jouer de la guitare. Dylan, Cohen... Je fais des chansons. Je leur donne des titres. Parfois je les écris en les enregistrant, parfois c'est de l'impro.... Je deviens un geek. Je commence à superposer les pistes, à utiliser les pédales..." Dès l'âge de 14 ans, il cherche une maison de disques, fait des allers-retours entre chez lui et Paris, guette les artistes à la fin des concerts...

> Noé Preszow - À nous (clip officiel)

Noé Preszow n’est pas forcément un chanteur à la mode et pourtant sa musique est ancrée dans notre époque. La production est organique mais ne délaisse pas l’électronique. Et surtout ses textes embrassent l’air du temps : le vivre-ensemble, le monde à l’envers ou les violences policières. N’empêche, Noé Preszow s’est toujours senti un peu différent. "A l'école, j'étais complètement cinglé, raconte-t-il. Je riais, j'étais dans mon monde, j'étais tellement désespéré d'être là que chez moi ça se traduisait par un rire infernal. Je ne comprenais pas ce qu'on me voulait. L'autorité me dégoûtait. Mais c'est là que j'ai fait mes premières chansons...." Noé Preszow signe un disque tout sauf tiède.

> Noé Preszow - Que tout s'danse (clip officiel)