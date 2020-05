publié le 21/05/2020 à 10:20

En cette fin mai, la chaleur et le soleil sont au rendez-vous sur tout le pays, l'occasion donc de (re)découvrir une chanson de circonstance : Sunny, un classique du grand répertoire américain, il en existe des centaines de versions. Alors non, ce n’est pas une chanson du groupe Boney M...



Sunny est un titre de 1963 signé Bobby Hebb, un musicien afro-américain qui a alors 25 ans. Ce sera d’ailleurs son seul trophée, mais quel trophée ! Bobby Hebb a écrit Sunny pour calmer sa douleur… Le 23 novembre 1963, au lendemain de l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, il perd son frère, poignardé dans une bagarre devant une boîte de nuit. Et c’est pour éviter de sombrer qu’il écrit Sunny, un hymne aux beaux jours.

Une des interprétations les plus acrobatiques et lumineuses de cette chanson, a été enregistrée en mai 1969 en studio à Hollywood par Ella Fitzgerald. C’est certainement la performance la plus pop de cette immense voix du jazz, ici accompagnée par un orchestre de 30 musiciens.

> Sunny

Ella Fitzgerald et ses presque 3 octaves dans la voix, fait des merveilles sur ce classique. Le morceau n’est qu’un crescendo, son auteur l’avait voulu comme ça. On retrouve cette version dans l’album de reprises sorti en 1970, Things Ain’t What They Used To Be, Ella Fitzgerald reprenait aussi dans ce disque la chanson du film Un homme et une femme.