De l'électricité en Égypte antique grâce aux pyramides : Gims répond en chanson à sa propre polémique

Coup de pub ou coup de gueule ? En réponse à la nouvelle controverse dont il est à l'origine, Gims a mis en ligne ce jeudi 13 avril un nouveau titre : Hernan Cortes. Un nom évocateur, appartenant à un "conquérant" espagnol ayant colonisé l'Empire aztèque au Moyen-Âge. On peut y voir là une référence à ses propos tenus lors d'une interview donnée durant une émission de Oui Hustle sur YouTube. Le chanteur qui affirmait que les Égyptiens étaient déjà dotés de l'électricité dans l'Antiquité, grâce à de l'or situé au sommet des pyramides, s'est réapproprié sa propre réécriture de l'histoire en se servant d'une image similaire pour la pochette de son single.

"J’dis plus rien, vous aimez trop sortir mes mots d’leur contexte. J’arrive mal intentionné comme Hernán Cortés". Dans ce nouveau titre, le compositeur et rappeur congolais réaffirme sa position, mais surtout, surfe sur la controverse et en profite pour répondre à ses détracteurs au passage. "Si t’as un problème avec moi, on l’règle en interne", entonne-t-il dès le premier couplet.



Faire le buzz

Dans l'outro de de Hernan Cortes, le chanteur a inséré les propos tenus cette semaine par des journalistes à son égard. On peut y entendre "Gіmѕ quі, іl fаut bіеn l’dіrе, а рluѕ оu mоіnѕ dérарé", "Gіmѕ n’étаіt раѕ qu’un іmmеnѕе rарреur mаіѕ аuѕѕі un ѕоlіdе hіѕtоrіеn" ou encore "sur un dérараgе соmрlоtіѕtе d’unе реrѕоnnаlіté еt раѕ n’іmроrtе lаquеllе, с’еѕt Gіmѕ".

Ce n'est pas la première fois que les propos de l'artistes, tenus avant ou après une sortie d'album ou de chanson, déclenchent une polémique. En 2021 déjà, ses déclarations sur la célébration du Nouvel an intervenaient un mois seulement après la sortie de son album L'Empire du Méroé, qui faisait déjà référence à l'histoire Africaine.



Actuellement, Maître Gims ne fait la promotion d'aucun album, puisque le dernier en date, Les dernières volontés de Mozart, est sorti en 2022. Il n'est pourtant pas anodin de rappeler qu'il sera en tournée dès cet été. Qu'il s'agisse d'un coup de gueule sincère ou d'un coup de pub calculé et bien ficelé, l'artiste habitué du monde médiatique depuis le succès de son groupe Sexion d'Assaut, sait comment cristalliser les débats autour de sa personne. Une stratégie efficace, puisque son interview recense déjà près de 570.000 vues et Hernan Cortes a déjà été écouté 130.000 fois sur YouTube en 14 heures, se hissant déjà à la sixième place des "tendances musique" sur la plateforme.



L'afrofuturisme

Des pyramides mythiques et anciennes façon centrale électrique, l'artiste convoque un imaginaire proche de celui revendiqué dans Black Panther : l'afrofuturisme. Une référence assumée, puisqu'il affirmait déjà lors de son entretien du 22 mars "l'Afrique, c'est Wakanda bordel, c'est le futur normalement chez nous".

Le Wakanda, pays imaginaire tiré des comics de Marvel et plus récemment adapté au cinéma par les studios de la franchise, revendique une richesse technologique, sociale et économique construite grâce au vibramium, un minerai uniquement présent dans ce territoire. Par ses arguments, historiquement faux, Maître Gims intervient dans le débat géopolitique autour de la présence de gisements précieux en Afrique, comme le coltan en République démocratique du Congo, où il est né. Dans son nouveau titre, Gims convoque de nouveau cet argument : "j’vais m’barrer sans faire de bruit comme le pétrole de l’Arabie".