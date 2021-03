"En Thérapie" : qu'est-ce qu'un transfert amoureux en psychanalyse ?

publié le 21/03/2021 à 09:00

C'est la série la plus regardée de l'histoire d'Arte. "En Thérapie" (réalisée par le duo Toledano & Nakhache) est diffusée depuis le 28 janvier sur la chaîne franco-allemande et sa plateforme en ligne Arte.TV. On y suit les séances à huis clos du Dr. Dayan, psychanalyste à Paris. Dans son cabinet se succèdent cinq patients qui lui confient leurs préoccupations, en pleine période post-attentats du 13 Novembre. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.

Cette série, adaptée de son aînée israélienne "BeTipul" (2008-2010), offre un regard peu commun sur la psychologie et, en particulier, la psychanalyse. Un personnage en particulier se détache : celui d'Ariane (Mélanie Thierry), une chirurgienne trentenaire qui connaît de lourds aléas dans sa vie amoureuse.

Dès le premier épisode, elle avoue ainsi au Dr. Dayan qu'elle n'est plus sûre de vouloir rester avec son conjoint... mais surtout qu'elle a des sentiments pour le psychanalyste. C'est ce qui est décrit comme "un transfert amoureux". Mais qu'est-ce que ce terme signifie ?

"Le transfert n'est pas réservé à la psychanalyse", précise d'emblée à RTL.fr Laurence Croix, psychanalyste et maître de conférence à l'université de Nanterre. "On peut avoir un transfert sur son professeur, son médecin, son président de la République... On ne peut pas être dans une relation humaine sans transfert."

Dans le cas d'Ariane, le transfert est associé à son désir pour le Dr. Dayan. "On parle de transfert amoureux, mais l'amour peut avoir plusieurs formes, explique Laurence Croix. L’estime c’est une forme d’amour par exemple... L’amour n'est pas forcément sexualisé, tout comme l’amour et le désir ne fonctionnent pas toujours ensemble."

Amitiés, collègues, famille... Chacune de nos relations est ainsi, selon la psychanalyse, inconsciemment "une répétition d'amours anciennes" même avec les personnes qu'on n'apprécie pas, précise la psychanalyste. "Le problème c’est que quand on parle de l’amour on pense à la sexualité...", résume-t-elle.

En psychanalyse on pense que sans transfert on ne peut pas faire le travail analytique

Comme toute relation, celle qui s'établit entre le psychanalyste et sa patientèle fait aussi l'objet d'un transfert. "La particularité de la psychanalyse, c'est qu'en pratique on va analyser le transfert, explique Laurence Croix. Cela ne veut pas dire le faire disparaître, cela veut dire qu’il sera pris en considération". Dès lors, c'est au thérapeute de créer le transfert. "En psychanalyse on pense que sans transfert on ne peut pas faire le travail analytique", indique Laurence Croix.

Dans En Thérapie, le Dr. Dayan a manifestement réussi avec Ariane puisque celle-ci finit par lier un lien fort avec lui - non sans rebondissements. "Elle a envie de coucher avec lui, résume Laurence Croix qui a regardé la série, et je pense que ce désir sexuel est extérieur à l’analyse, bien sûr qu’il est fondamentalement lié au transfert mais le désir sexuel vient se surajouter."

L'issue d'une impasse ?

Au final, Ariane décide de mettre fin à son analyse avec le Dr. Dayan. Lui aussi cède à ses propres désirs et décide de la revoir hors du cadre de la relation analyste-patient. "Peut-être qu'il s'est retrouvé coincé dans cette position avec Ariane... avance Laurence Croix. Ses difficultés avec sa femme, l'impossibilité d’être un père pour son fils, d’être un père pour sa fille... Je crois qu’à un moment il a pensé que le désir et l’amour pouvaient être l’ouverture de cette impasse."



Des interrogations qui resteront en suspens jusqu'à la diffusion de la saison 2. Aucune date n'est pour le moment prévue, mais les deux réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakhache ont confirmé qu'ils travaillaient "très sérieusement dessus".