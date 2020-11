Gaël Faye sort "Lundi méchant", "un album beaucoup plus chantant"

"J'ai fait un album beaucoup plus chantant", explique Gaël Faye sur "Lundi méchant"

publié le 05/11/2020 à 11:06

Sept ans après son premier album, Gaël Faye publiera le 6 novembre prochain Lundi Méchant et c'est l'un des meilleurs albums de l'année. Le franco-rwandais de 38 ans frappe fort avec ses quatorze nouveaux morceaux. C’est un disque inclassable, coloré, métissé, littéraire, d’une richesse musicale folle et d’une acuité tranchante aussi. Une photo de l’époque où se croisent baby-boomers et "jeunesse fatiguée", le tout chanté avec l’envie de Chalouper.

Chalouper est la troisième piste d’un disque écrit en réaction au phénomène de Petit Pays, son premier roman vendu à un million d’exemplaires en 2016 et adapté ensuite au cinéma par Éric Barbier. "Les écrivains ont leur demande beaucoup de parler, contrairement aux chanteurs (...) donc c'est vrai que j'avais eu presque comme une indigestion de mon histoire, de ma personne, du 'moi je'. Et donc, lorsque j'ai abordé cet album, je ne l'ai pas abordé par l'écriture, mais par la musique tout de suite. J'ai d'abord composé des mélodies, rencontré des musiciens, des artistes", explique Gaël Faye avant de poursuivre : "J'ai fait un album beaucoup plus chantant que ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent".

Dans ce disque, Gaël Faye bouscule le rap en l’épiçant, en lui donnant une rondeur. Et en mêlant rythmiques organiques et électroniques. Son phrasé emprunte tant à la chanson qu’au flow du rap. Pourtant, l’artiste y tient : il est un rappeur. "Pour moi le rap, ça été mon école de la musique, le hip-hop mon école de la culture et je ne veux pas l'effacer", résume l'artiste.



> Gaël Faye - Lundi Méchant (Clip Officiel)

Les souvenirs de ma vie se mélangent, chante Gaël Faye dans C’est cool. Il reste deux blessures : l’exil et le racisme. Né au Burundi, fils d’un père français et d’une mère rwandaise, le rappeur métisse s’est toujours senti "perpétuellement à la marge", selon ses mots. Dans un titre, il lance aux racistes : "Vous finirez seuls et vaincus", des mots écrits par Christiane Taubira.