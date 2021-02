Coronavirus : "Nous, les artistes, nous sommes frustrés", affirme Nicoletta

publié le 08/02/2021 à 20:00

Dans le livre Soul Sister paru aux éditions du Cherche-Midi, la chanteuse Nicoletta livre ses souvenirs de scène et des confidences plus intimes. Au micro de RTL Soir, elle se confie, inquiète, sur la situation sanitaire actuelle et sur la vie des artistes.

"Malheureusement le monde change, véritablement. Je ne sais pas ce que cela donnera, la renaissance que nous serons obligés de faire car il y aura des dégâts. C'est comme une guerre. Nous les artistes nous sommes frustrés. Cette frustration dure depuis presque un an et comme je le dis avec humour : mon gosier est en jachère", glisse l'artiste dans un sourire.

"Mais c'est vrai que j'ai un peu de souci, pas que pour moi, pour tout le monde, pour le quotidien. J'espère qu'on en tirera profit pour retrouver des valeurs de partage, de compréhension et d'entente mutuelle et d'observer la nature. On essaye de trouver des remèdes qui sont satisfaisants", conclut la chanteuse.