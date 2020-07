Christophe Maé raconte les coulisses de son premier album "Mon Paradis"

publié le 28/07/2020 à 10:45

Pour un coup d'essai, c'est un coup d'essai pour Christophe Maé : Mon Paradis, son premier album sorti en 2007 s'écoule à 1.6 million d'exemplaires. Il impose un style et remportera l'année suivante la Victoire de la Musique de la Révélation du Public.

"J'ai toujours baigné dans du Lauryn Hill, du Bob Marley, tout ce qui est afro-caribéen et je venais vraiment de trouver ce son-là très organique avec mon acolyte de toujours : Bruno Dandrimont, mon guitariste", démarre Christophe Maé.

"Jean-Claude Camus me pousse, me dit qu'il faut saisir cette chance-là. À peine Le Roi Soleil se termine et je pars en tournée, On s'attache prend en radio. Elle est née dans ma chambre de bonne, je suis avec mon pote Bruno qui me pousse (...) On passe des heures à composer et à répéter. En revanche quand le refrain est tombé on s'est dit que ça sentait bon", poursuit l'artiste.

> Christophe Maé - On S'Attache (Clip Officiel)