Cats On Trees - If you feel

publié le 29/10/2018 à 09:25

5 ans après Cats on Trees, Nina Goern et Yohan Hennequin du duo pop, ont sorti Neon. Un réjouissant exercice de pop romantique et mystique, où les chats toulousains publient dix morceaux mieux produits et plus aboutis. Un disque où le chant de Nina Goern est plus nonchalant et la production toujours vaporeuse.

Légèreté, optimisme et solitude traversent cet opus où Nina et Yoann se sont encore plus rapprochés, comme un frère et une sœur. Une fusion amicale et musicale probablement liée au fait qu'ils sont tous les deux enfants uniques. "Quand on était petits, on passait notre temps à écouter des disques, à jouer sur nos instruments de manière très isolée. On s'est épanouis à travers la musique (...) Elle est devenue comme une sœur jumelle", explique Yoann à RTL. "On s'assume aussi un petit peu plus dans cet album (...) Je pense que chacun a pris confiance en nous, moi en ma féminité, Yohan en tant qu'homme", poursuit Nina.

Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2018 ?



