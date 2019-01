publié le 29/10/2018 à 09:00

"Révélation scène" aux dernières victoires de la musique, Eddy De Pretto sort son 1er album « Cure » (à prononcer à la française), début mars 2018. Un mois plus tard, l'album était déjà certifié disque d’or ! Un projet très personnel, où l'artiste originaire de Créteil, se met à nu avec des textes très percutants.





"J'ai toujours voulu faire de la scène. Tout a commencé par le théâtre, la musique, la danse. J'ai toujours eu cette envie, cette motivation à faire de ce métier ma vie" confie-t-il au micro de RTL. De Nougaro à Barbara, en passant par Booba ou encore Diams, ses influences sont nombreuses. Pour Eddy de Pretto, "le point d'attachement c'est la langue, c'est scander, raconter ses tripes", explique l'artiste qui ne se classe pas dans un style musical en particulier. "Je ne me situe pas du coté rappeur de base. Je ne pense pas qu'il y ait un moule, de rappeur ou de chanteur. J'ai juste envie d'être le plus précis, le plus subtile possible"

Avec "Cure", Eddy de Pretto met l'accent sur le texte, plus que sur la bande son, parfois très minimaliste. Son but, "être le plus incisif, le plus percutant, le plus frontal possible, pour qu'on entende à la virgule près ce que j'ai à raconter".



