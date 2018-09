publié le 20/09/2018 à 10:18

C'est l'un des albums événements de cette rentrée 2018. Chris, le deuxième album d'Héloise Letissier sortira vendredi 21 septembre. Il fait suite à Chaleur humaine, paru en 2014 et écoulé à près de 1,5 million d'exemplaires dans le monde. Un immense succès suivi d'une tournée marathon.



Il ne lui a fallu qu'un simple coup de crayon et Christine And The Queens est devenue Chris. La fin de son pseudonyme a été raturée sur les affiches de ses prochains concerts. Elle a raccourci son alias et ses cheveux. Son but : aller de l'avant afin d'aller à l'essentiel. Ce deuxième album est plus direct et abrasif. Chris le dit "plus salé".



On pourrait dire aussi de lui qu'il est ardent, synthétique, enivrant, charnel. Douze chansons - à la production vertigineuse - composent cet opus dont Chris signe elle-même les paroles et les musiques. L'interprète de Damn, dis-moi assume aussi désormais toute la production et la réalisation de ses titres. La plume est toujours mystique mais sa parole s'affirme, à l'instar de sa voix, plus musclée, puissante et délicate à la fois.



> Christine and the Queens - 5 dollars (Official Music Video)

Chris est plus forte que jamais

Elle chante le désir, la violence, la virilité ainsi que le genre. Si Chaleur humaine était son acte de naissance, Chris est sa profession de foi le disque est une leçon de pop sophistiquée et accessible qui résonne comme une évidence, un peu "comme si on s'aimait" [c'est le titre du morceau d'ouverture,ndlr] depuis toujours. La force de Chris réside dans la figure de la femme matriarche qu'elle assume parfaitement. "C'est la rage qui me fait avancer" affirme-t-elle dans Doesn't Matter.



"Chris a une langue plus affirmée, je mets du théâtre sur ma sincérité (...) La rage peut-être un moteur, elle peut également être une force solaire, une envie de s'engager, de crier", déclare la chanteuse au micro de RTL.



> Christine and the Queens - Doesn't matter (Official Music Video)

Deux Bercy sont prévus, et l'un des deux affiche déjà complet. La chanteuse avait remporté la victoire de la musique de la tournée de l'année en 2016. Son spectacle est donc très attendu. "Je travaille avec un collectif qui s'appelle la Horde, on écrit collectivement la danse (...) La scénographie a été travaillée avec des références de théâtre et d'opéra. Il y aura un décor et de la nudité aussi".