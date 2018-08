publié le 20/08/2018 à 18:22

Le sceau du soupçon va-t-il définitivement marquer le travail de Chris ? À peine sortie d'une première polémique concernant l'utilisation de boucles musicales libres de droits pour son titre Damn, dis-moi, la chanteuse se voit une nouvelle fois accusée de plagiat.



Le nouveau clip dévoilé par feu Christine and The Queens pour la chanson 5 dollars montre un certain nombre de similitudes avec un court-métrage dans lequel l'actrice Ruby Rose jouait en 2014. Dans ce film, l'actrice qui incarnera Batwoman, évoquait la question des genres et de ce que signifiait "avoir une identité qui dévie du status quo".

Dans la vidéo de 5 minutes, on peut voir Ruby Rose jouer avec des codes ultra-féminins (talons, cheveux longs, maquillage...) avant de se débarrasser de cette apparence pour un look plus viril. La caméra reste proche de son visage et les scènes de salle de bain, face à un miroir sont légion. L'actrice prend une douche, applique son "binder" pour aplatir sa poitrine et s'habille avec des vêtements du vestiaire masculin. Chemise, costume, tatouages et attitude de loubard bagarreur en prime.

> Break Free - Ruby Rose

Dans le clip de Chris, certifié sur YouTube "Based on an original idea by Christine and the Queens" ("sur une idée originale de Christine and The Queens"), on retrouve des scènes très proches. La première moitié de la vidéo de Ruby Rose, consacrée au féminin n'a pas de reflet dans le clip de 5 dollars. Le personnage du clip de la chanteuse se lève, fait quelques pompes puis se douche. Là, les parallèles se multiplient. Elle s'amuse de son reflet avec quelques attitudes viriles, pose son "binder", ajoute un harnais de cuir et s'habille en costume-cravate.

> Christine and the Queens - 5 dollars (Official Music Video)

Le magazine L'Obs a comparé les deux vidéos pour y retrouver cette trame très semblable. Nos confrères ont même exhumé un tweet de 2014 où une internaute partageait auprès de Chris un "superbe clip de Ruby Rose et une super chanson qui va avec".



Pour l'heure, ni Chris, ni Ruby Rose n'ont réagi à cette polémique naissante pour expliquer une éventuelle inspiration toute transparente à laquelle Ruby Rose aurait consentie.

Vol, inspiration ou geste quotidien ?

Des internautes se sont aussi rapidement amusés de ces nouvelles accusations en signalant que de nombreuses vidéos montrent des femmes prenant des douches et se préparant le matin et qu'il ne fallait pas crier au plagiat à chaque fois.

Ouais mais faites gaffe, je crois que Ruby Rose avait déjà copié Lorie dans son clip les divas du dancing... https://t.co/SAwzTZya71 — Constance (@constance_vidal) 18 août 2018

Le clip de 5 dollars emprunte aussi à une célèbre scène de cinéma. Dans Maman j'ai raté l'avion, Macaulay Culkin s'essaye lui aussi à l'after-shave comme Chris. Faut-il y voir un plagiat ? Une référence pop-culture ? Ou un geste quotidien répété par des millions de gens chaque jour et donc n'appartenant à personne ? Là, est l'éternelle question de la liberté des artiste.

> Home Alone