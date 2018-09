publié le 20/09/2018 à 11:34

Elton John, Paul McCartney ou bien encore Madonna, tout le monde l'adore. Ils l'ont déclaré dans plusieurs interviews. Produire une chanson pour des artistes internationaux lui a déjà été proposée. "On m'a proposé d'écrire une chanson pour Rihanna mais ma chanson a été refusée", a avoué la chanteuse.



Elle cite souvent Madonna et Janet Jackson comme des influences sur son deuxième disque, intitulé Chris. Elle apprécie également la chanson Love on the Beat de Serge Gainsbourg. "Dans cet album, j'aime bien revendiquer les artistes que j'apprécie, c'est mon côté un peu 'nerd'. C'est-à-dire quelqu’un qui avance avec une culture, une mémoire et qui aime bien référencer son travail", confie Chris.

On lui a reproché d'avoir utilisé un des samples du logiciel professionnel de création musicale et de mixage d'Apple, Logic Pro. La chanteuse se défend : "Lorsque j'ai utilisé ce sample, j'ai pensé à la chanson de Rihanna, Umbrella. Je me suis dit c'est cool, on va bosser à l'américaine et on va s'autoriser ça (...) On m'a accusé alors d'être un imposteur".