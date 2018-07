Christine and The Queens - Doesn't Matter (Voleur de Soleil)

publié le 05/07/2018 à 18:24

Après le clip musclé et orangé de Damn, dis-moi, Chris brouille de nouveau les pistes avec celui de Doesn't Matter (Voleur de Soleil). La star internationale offre une prestation sensuelle en soutien-gorge et chemise ouverte sur un terrain de basket.

Pour cette nouvelle vidéo, Chris n'est pas en compagnie d'une troupe de danseurs et danseuses à la West Side Story pour Damn dis-moi, mais avec un partenaire de pas. Le duo nous offre un ballet voluptueux, métaphore d'une dispute, réconciliation puis séparation d'un couple. Le tout sur un rythme très funk.



"C’est une chanson de crise que j’ai composée tard dans la nuit. Cette chanson est une cathédrale, avec une rythmique immuable comme la pierre blanche. La ligne de basse, je me souviens l’avoir jouée des heures comme pour me bercer", précise Chris dans un communiqué officiel.



Un second album en forme de réinvention

Contrairement à ce que les fans pourraient penser, Doesn't Matter (Voleur de soleil) n'est pas le deuxième single du second album de Chris, qui sera dévoilé le 21 septembre prochain. Ce second album est une réinvention. "J'adore les grands gestes qui sont ceux de grandes discographies, où chaque album est une remise en question de son travail et répond à l'autre, explique-t-elle. Les David Bowie, Kanye West, Madonna se réinventent et en même temps restent les mêmes personnages".

Depuis mai dernier, celle qui se nomme Héloïse Letissier sur l'état civil, se fait dorénavant appeler Chris sur la scène. "Il va falloir s’habituer à m'appeler Chris (...) c'est un surnom avec encore moins de genre, avec encore moins de manière aussi. C'est aussi une façon très rapide d'appeler une petite canaille aussi", expliquait l'artiste à RTL.