Paul McCartney dévoile "Egypt Station", un très bon cru

publié le 07/09/2018 à 17:31

L'insatiable Paul McCartney fait son grand retour musical. À 76 ans, la légende vivante de la pop n'a pas l'intention de lever le pied. Le chanteur vient de publier son nouvel album, Egypt Station. Cela faisait depuis 2013 que l'artiste n'avait pas dévoilé un nouveau projet.



Nouveau tour du monde et quatorze nouvelles chansons, plus deux instrumentaux, le chanteur est plus que jamais en forme. Pour ce CD, il a fait appel au producteur d'Adele, ce qui lui donne comme un coup de jeune.

La voix paraît un peu voilée, fatiguée au fil de l'écoute... Mais la grâce et l'élégance de l'ensemble font vite oublier cette petite déception. Egypt Station est un bon cru, qui ne manque ni de fougue ni d'émotion. Macca [son surnom,ndlr] est survolté sur plusieurs titres comme Caesar Rock, qui semble enregistré dans un garage. Sur ce nouvel album, Paul McCartney semble se montrer aussi plus vulnérable.

"Egypt Station" est sorti le 7 septembre 2018 Crédit : Capitol Records

Il explore notamment la thématique du doute sur cette superbe balade : I Don't Know. McCartney mélange quatre mélodies dans Despite Repeated Warnings, un exercice déjà réalisé auparavant. Il arrive surtout encore et toujours à nous surprendre. Le chanteur sera en concert unique en France le mercredi 28 novembre 2018, à Paris, à La Défense Arena. La billetterie ouvre le 13 septembre prochain.

Également dans "Laissez-vous tenter" ce vendredi 7 septembre

Dans l'actualité musicale, on note aussi le retour de Zaz. Cinq ans après Recto Verso, la chanteuse dévoile ce 6 septembre 2018, le premier extrait de son prochain album. Le disque est attendu mi-novembre 2018 dans les bacs. On n'avait pas entendu Zaz depuis Paris, projet de reprises paru en 2014.



Son quatrième album sera l'un des événements de l'automne. Le tout premier single vient d'arriver, la chanson s'appelle Que Vendra. Un morceau enregistré en français et en espagnol où Zaz apparaît plus apaisée. "J'adore chanter en espagnol et cette chanson est joyeuse, elle fait du bien, elle reste dans le tête", a confié l'interprète de Eblouie par la nuit, au micro de RTL.



> ZAZ – Qué vendrá (Audio officiel)