publié le 26/03/2018 à 13:21

Charles Dumont a incarné dans les années 1970 l'archétype du crooner à la française. Avec un répertoire de chansons sentimentales désabusées comme Une chanson, Ta cigarette après l'amour, ou encore Toi la femme mariée, il entonnera ce lundi 26 mars un dernier tour de chant face à son public parisien.



"J'ai envie de faire un break, un grand temps de vacances. (...) Je ne peux pas dire que je ne reviendrai pas, pour l'instant ce n'est pas prévu", assure le chanteur. "Ce qui est un au revoir n'est pas un adieu, mais qui est peut-être un adieu".

Charles Dumont est devenu célèbre grâce à Édith Piaf pour qui il a composé d'immenses chansons comme Non, je ne regrette rien. Aujourd'hui, l'artiste lui doit toute sa reconnaissance. "Je n'ai été non pas dans l'ombre, mais dans la lumière de Piaf". Pour celle que l'on surnomme la Môme, il composera notamment Mon dieu, Les Flonflons du bal et le duo Les Amants qui lancera sa carrière de chanteur.

