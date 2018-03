publié le 22/03/2018 à 11:43

Ils étaient 4.000 personnes à chanter en chœur dans le public, reprenant les refrains de ses plus célèbres chansons. Le 17 mars, Gilberto Gil s'est produit à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, aux côtés de Gal Costa et Nando Reis, deux autres voix de la musique brésilienne. Le trio se surnomme "Trinca de Ases" (Brelan d'As, en français).



La musique tient une place très importante dans la vie du chanteur, depuis son plus jeune âge. "À dix ans, ma mère sentait que j'allais devenir musicien. Elle m'a inscrit dans une école de musique et c'est comme ça que tout a commencé", confie l'artiste sur RTL.



Gilberto Gil a également été ministre de la Culture au Brésil pendant 5 ans à partir de 2002. Une autre façon d’être face au public, mais pas toujours évidente pour lui. "La musique touche directement au cœur, pas à l'esprit. La politique fait appel à la pensée, au jugement des gens. [...] Quand j'étais ministre, j'étais toujours soumis à l'opinion du public".

Ce qui ne change pas pour la star brésilienne, c’est son appétit pour la scène. Gilberto Gil sera en concert le 28 juin à Blainville en Seine Maritime, le 6 juillet à Enghien mais aussi le 7 juillet à Jazz à Vienne et le 10 juillet à Arles.