publié le 21/03/2018 à 12:10

Énième tournée pour le groupe allemand qui s'annonce déjà comme un succès. Plusieurs dates sont déjà complètes. Scorpions n'en finit plus de célébrer ses cinquante ans de carrière. Ils se sont produits en France presque tous les ans depuis la sortie de leur dernier album en 2015.



"On est toujours aussi excités !", raconte Klaus Meine, le légendaire du chanteur du groupe qui n'a pas l'intention de lever le pied. "C’est dans notre sang, c’est dans nos veines". Le groupe aime aussi bien les moments calmes que la folie des tournées. "On est des gitans du plus profond de notre cœur !"



Still Loving You, leur tube immortel de 1984 est une ballade singulière. Mêlant hard rock et slow, c'est la marque de fabrique de Scorpions. Le groupe vient de publier Born To Touch Your Feelings, une compilation rassemblant leur quatorze morceaux les plus calmes. Un best-of dans lequel ils ont glissé aussi trois inédits.

Scorpions est en tournée partout en France. Ils seront le 26 mars à Limoges, le 26 juin à Paris Bercy ou encore le 30 juin à Rennes.

Ambiance soul & funk avec le groupe Kimberose

Autre groupe et autre ambiance avec Kimberose. Ils sont cinq mais c'est Kimberly, la chanteuse qui mène la danse. Elle a 26 ans, elle est originaire d'Athis Mons dans l'Essonne.



Le groupe soul-funk vient de publier son premier album intitulé Chapter One. Un disque prometteur bien qu'un peu redondant musicalement. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir la voix de Kimberly Kitson Mills, qui a pourtant eu beaucoup de mal à l'assumer. Cet album est en cela inespéré pour elle. "Pour moi, c'est presque un miracle. Quand j'écoute le disque, je suis très émue".



Le groupe est actuellement en tournée. Il se produira vendredi 23 mars au Café de la danse à Paris, le 22 mai à Nantes, le 26 à Marseille ou encore le 28 mai à la Cigale à Paris.