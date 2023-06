Chanson francophone préférée des Français : découvrez le palmarès

En ce mercredi 21 juin, jour de la Fête de la musique, nous vous dévoilons le titre désigné "chanson francophone préférée des Français" parmi les vingt sélectionnés par les voix de l'antenne de RTL. Étaient notamment en lice Jean-Jacques Goldman, Juliette Armanet, Nicoletta, MC Solaar, ou encore Laurent Voulzy.

Ainsi, les 71.183 votants ont choisi... Johnny Hallyday avec son titre L'Envie (27 %), sélectionné par Vincent Perrot. Il devance Renaud avec Mistral gagnant (21 %), et Maxime Le Forestier avec Mon Frère (7 %).

Sortie en 1986, L'Envie est l'un des plus grands succès de Johnny Hallyday. Extraite de l'album Gang sur lequel on retrouve également les titres Je te promets ou Laura, la chanson a été écrite et composée par Jean-Jacques Goldman, comme l'ensemble de l'opus, vendu à plus de 600.000 exemplaires.

La chanson a été écrite par Jean-Jacques Goldman dès la fin des années 1970, qu'il a d'abord proposé à Michel Sardou. Refusée par ce dernier, Goldman a présenté la maquette à Johnny Hallyday lors de la préparation de cet album. "L'idole des jeunes" va alors être séduit par "la puissance et l'efficacité du texte", et va enregistrer la chanson en deux prises seulement.



Découvrez le palmarès

1. Johnny Hallyday - L'Envie (19.309 votes - 27%)

2. Renaud - Mistral gagnant (15.112 votes - 21%)

3. Maxime Le Forestier - Mon frère (5.287 votes - 7%)

4. Céline Dion - Pour que tu m'aimes encore (4.120 votes - 6 %)

5. Jeanne Mas - Johnny Johnny (3.680 votes - 5%)

6. Laurent Voulzy - Rockcollection (3.587 votes - 5%)

7. Jean-Jacques Goldman - Quand la musique est bonne (3.058 votes - 4%)

8. Alain Souchon - Foule sentimentale (3.057 votes - 4%)

9. France Gall - Résiste (1.835 votes - 3%)

10. Alain Bashung - Reprise des Mots bleus (1.480 votes - 2%)

11. Nicoletta - Il est mort le soleil (1.384 votes - 2%)

12. François Valéry - Aimons-nous vivant (1.366 votes - 2%)

13. Serge Gainsbourg - Initials BB (1.332 votes - 2%)

14. Juliette Armanet - Le dernier jour du disco (1.296 votes - 2%)

15. Jean-Louis Aubert - Les plages (1.180 votes - 2%)

16. Zazie - Speed (1.068 votes - 1%)

17. Christophe Maé - Pays des merveilles (1.022 votes - 1%)

18. Vianney - Je m'en vais (996 votes - 1%)

19. Mc Solaar - Les temps changent (785 votes - 1%)

20. 13'Organisé - Bande organisée (408 votes - 1%)