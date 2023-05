Mort de Jean-Louis Murat : de Johnny à Goldman, ses plus fameux coups de gueule

Jean-Louis Murat était réputé pour être un "bon client". Le chanteur, mort jeudi à l’âge de 71 ans, n’a jamais eu sa langue dans sa poche, tout au long d’une prolifique carrière de plus de trois décennies. Jean-Louis Murat, qui a connu le succès notamment avec le tube Regrets, un duo avec Mylène Farmer, n’a ainsi pas épargné les plus grandes stars de la chanson française.



"Moi, je n'ai pas de caillasse (d'argent), je n'ai pas de succès. Mais au moins, je ne pense pas faire de la chanson démagogique", confiait-il lors d’un entretien à l’AFP en 2014, comme pour mieux critiquer ses pairs.



Sa saillie la plus violente a été dirigée contre Johnny Hallyday, dans un entretien accordé aux Inrockuptibles en avril 2019, un an et demi après la mort du rockeur. "Le jour de sa mort, ce fut un soulagement. Comme un 6 juin 1944 pour la musique. À cause de lui, nous sommes passés pour des tocards pendant 50 ans", avait alors dit Jean-Louis Murat. Dans le même entretien, il s’en prenait également aux rappeurs de PNL : "Ce sont des petits Macron qui essaient de faire du pognon en ayant le QI d’une fourchette ! PNL, c’est du niveau du Club Dorothée."

Goldman et Les Enfoirés vivement critiqués

Le chanteur a également fait de Renaud l’une de ses cibles récurrentes. "C’est la crise, les salles prennent moins de risque et préfèrent programmer des gros cons comme Renaud ou Polnareff", taclait-il sur LCI, en avril 2016.

Autre critique acerbe dénichée par l’auteur Sébastien Bataille, dans sa biographie consacrée à Jean-Louis Murat : "Renaud est si con qu’il pourrait s’appeler Citroën". Et même Paul McCartney, crime de lèse-majesté suprême, est qualifié de "Jacques Chirac de la chanson".



Jean-Louis Murat a également critiqué Les Enfoirés, dans une interview au Point parue en 2011. "Je trouve ce système dégoûtant. Les jolis cœurs, les plus-généreux-que-moi-tu-meurs, je n'y crois pas du tout. Tous ces artistes sont des monstres d'égoïsme. La vraie générosité, elle est silencieuse".

Puis en 2020, à nouveau dans le Point, il s’en prend vivement à Jean-Jacques Goldman. "Ce mec m'a jugé violemment, m'a exclu du clan sans jamais m'en parler, et ça m'énerve", s’était-il indigné. Avant de qualifier, dans la même interview, la chanteuse Angèle de "Chantal Goya 2.0." Non, définitivement, Jean-Louis Murat n’avait pas sa langue dans sa poche…

