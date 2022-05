Céline Dion apparaît entourée de ses fils après les annulations de ses concerts

Céline Dion n'est pas qu'une star, c'est aussi une mère. À l'occasion de la fête des mères en Amérique du Nord, la star canadienne de la chanson a publié une photo sur son compte Instagram. On la voit, sans maquillage, bougie à la main, entourée de ses fils, l'aîné René-Charles et les jumeaux Eddy et Nelson Angélil.

Malgré la fatigue et les problèmes de santé qui ont obligé la chanteuse à repousser certaines dates de sa tournée, Céline Dion apparaît souriante et positive. "En cette Fête des mères, je me sens très privilégiée de pouvoir être avec mes enfants, et j’ai une pensée toute particulière pour ces mères en Ukraine et partout dans le monde qui ont perdu leurs enfants, écrit Céline Dion. Et je pense à ces mères qui s'inquiètent constamment pour la sécurité de leurs enfants... et aussi à ces mères qui consacrent chaque once de leur énergie juste à fournir à leurs enfants les nécessités de la vie. Ces mères sont vraiment les plus courageuses et je leur dédie cette journée spéciale. Nous prions pour qu'elles trouvent le réconfort pour leurs familles et la paix dans ce monde."

Les fans de Céline Dion sont inquiets depuis plusieurs mois puisque la chanteuse continue de se battre contre quelques problèmes de santé qui l'empêchent de se produire sur scène. Il y a quelques jours encore, l'artiste a publié une vidéo dans laquelle elle s'excusait de devoir repousser encore ses concerts européens. "Je suis tellement désolée, attristée d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus, écrivait-elle. La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne. Je me sens quand même un peu mieux… mais j’ai toujours des spasmes musculaires. Je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100 % de moi-même sur la scène car c’est ce que vous méritez", expliquait-elle.

