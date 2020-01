publié le 27/01/2020 à 13:04

La sortie d'un album est toujours un moment important dans la vie d'un artiste. C'est ce qu'à pu constaté Dadju ! Depuis ses débuts en solo avec son premier single Reine en 2017, certifié single de Diamant, le chanteur a conquis le cœur des Français. Après le succès de son premier album Gentleman 2.0 vendu à plus de 700.000 exemplaires, le rappeur a publié un deuxième opus en novembre dernier intitulé Poison ou antidote.

La sortie de ce nouveau disque, Dadju l'a vécu différemment que le précédent, comme il l'a expliqué au micro de Stéphane Bern ce matin : "Le premier album c'est beaucoup d'insouciance. On est juste impatient de sortir et de faire découvrir un peu tout. Et le deuxième, c'est vrai que c'est un peu plus réfléchi (...) C'est beaucoup plus de pression, je ne m'y attendais pas. Mais je suis content de voir comment ça a démarré et comment ça continue" a-t-il confié.

Dans Poison, Dadju évoque les moments difficiles avec ses proches et les problèmes qu’il a connus à cause de sa vie d’artiste. Un disque à mettre en opposition avec Antidote dans lequel il y révèle cette fois les bons côtés, les bons moments passés avec son entourage, ainsi que l’attente et la passion de ses fans qui lui donnent envie de continuer la musique.

Avec vingt-huit titres, l'album se compose notamment de duos avec des artistes francophones tels que Soolking, Koba la D, Damso, Kaly, Aymane Serhani, Nekfeu et Tayc. Notons également la présence de quelques internationaux : Wizkid, Burna Boy et Davido. Et après seulement deux mois d'exploitation, le nouvel opus du petit frère de Gims se vend comme des petits pains avec plus de 120.000 copies écoulées !

L'album est porté par des titres comme Compliqué, dans lequel Dadju met en lumière les problèmes que beaucoup de personnes peuvent rencontrer face à l’engagement. Avec Ma Vie, le chanteur aborde cette fois-ci la tromperie et le crime passionnel. Nous vous proposons de découvrir le clip de ce titre ci-dessous...

Autre projet en 2020 pour Dadju : sa tournée ! A partir du 7 mars, l'artiste sillonnera les routes de France. Il passera notamment par Marseille, Rennes, Bordeaux, Lille ou encore Marseille avant de se produire au Parc des Princes le 07 juin prochain devant 50.000 personnes.

"La dictatrice" : le nouveau roman de Diane Ducret

Le 22 janvier dernier, Diane Ducret a publié son nouveau roman intitulé La dictatrice aux éditions Flammarion. Il s'agit de son dixième ouvrage. L'auteure belge nous livre ici une vision romanesque d'un Occident qui sombre dans le chaos et trouve son nouveau guide en une femme aux motivations aussi secrètes que son ambition est démesurée. Un roman d'anticipation sur la quête du pouvoir au féminin.

L'histoire : Depuis des années, on entend grogner la révolte sur le Vieux Continent. Un sentiment de rejet généralisé, l'impression pour beaucoup d'avoir été débarqués du progrès. Quand soudain, un violent orage éclate. Une femme se lève parmi la foule. Munich, novembre 2023, une manifestation populaire. Aurore Henri se saisit d'un pavé et le lance au visage d'un chef d'État. Derrière son regard bleu magnétique, une volonté d'acier, un espoir fou, guérir les hommes de leurs tendances destructrices, bâtir une société nouvelle où règnent la paix et l'harmonie.



La dictatrice de Diane Ducret, Flammarion, 512 pages, 21,90 euros.

