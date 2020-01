Camille Chamoux: "Jouer avec Chantal ? J'ai dit oui tout de suite !"

publié le 03/01/2020 à 13:00

Deux générations de comédiennes réunies ce matin dans le studio de Stéphane Bern: Chantal Lauby et Camille Chamoux ! Toutes deux seront à l'affiche, le 8 janvier prochain, d'un premier film très réussi: Sol, de Jézabel Marques. La première y incarne la belle-mère de la seconde, deux femmes que tout oppose à priori sauf l'amour qu'elles portent au petit Jo, 7 ans, incarné par le surprenant Giovanni Pucci...



Quelques mois seulement après le triomphe de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? (près de 7 millions d'entrées !) Chantal Lauby est donc de retour dans un premier rôle très inattendu, celui d'une star de Tango argentin et Camille Chamoux confirme son passage réussi de la scène à l'écran.

L'occasion également pour Stéphane Bern d'interroger les deux comédiennes sur ce qui a changé dans l'humour ces 30 dernières années, entre La Cité de la Peur et Née sous Giscard ?

Sol Crédit : en salles le 8.01.2020

"Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. Mais devant eux, Sol prend peur et prétend être là pour louer le studio situé sur leur palier. Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…"

> SOL Bande Annonce (2020) Chantal Lauby, Camille Chamoux, Comédie Française

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Régis Mailhot et Patrice Carmouze !