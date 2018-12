Chantal Lauby : "Je serais incapable de faire Fort Boyard"

publié le 09/09/2018 à 14:00

On continue le week-end spécial Chantal Lauby ! Aujourd'hui dans ce On Refait La Télé consacré à la comédienne, Jade et Eric font la liste de tout ce qu'il ne faudra pas manquer la semaine prochaine sur le petit écran avec "Le Plateau Télé". Notre duo teste aussi la mémoire de notre invitée pour vérifier si elle se souvient de sa carrière avec le "Archive ou Archi faux". Et puis, le désormais cultissime "Jukebox" de l'émission dans lequel Chantal Lauby affronte Jade, la championne en générique. Bonne journée à l'écoute de la télé... sur RTL !

Chantal Lauby dans une comédie drôle et émouvante

Depuis le 5 septembre, la comédienne est à l'affiche de Photo de famille. Ce film, réalisé par Cécilia Rouaud, traite une nouvelle fois des liens familiaux. Son précédent long métrage, intitulé Je me suis fait tout petit, sorti en 2012, abordait déjà ce sujet. La cinéaste a fait appel à des comédiens de renom pour donner la réplique à Chantal Lauby. Ainsi, Vanessa Paradis, Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri mais aussi Pierre Delalonchamps complètent le casting cinq étoiles de cette comédie dramatique.

"Photo de famille" de Cécilia Rouaud avec Chantal Lauby

Synopsis : Gabrielle (Vanessa Paradis), Elsa (Camille Cottin) et Mao (Pierre Deladonchamps) sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première est "statue" pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre (Jean-Pierre Bacri) et Claudine (Chantal Lauby), séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : "Que faire de Mamie ?"

> "Photo de famille" - Bande-annonce