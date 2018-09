Les Nuls vont-ils revenir ? Chantal Lauby répond...

publié le 08/09/2018 à 12:30

Elle est "NUL", mais on l'adore ! Ce week-end, Chantal Lauby refait la télé aux côtés de Jade et Eric Dussart sur RTL.



Au menu de ce samedi : le zapping de la semaine avec notamment les vidéos baptisées "retour de courses", une nouvelle mode sur le web découverte dans Sept à huit (TF1). Eric et Jade retracent ensuite la carrière de Chantal Lauby à travers des dates clés comme sa première télé et son aventure au sein des Nuls. Nous avons ensuite rassemblé pour vous les meilleurs souvenirs télé de la comédienne avec des émissions cultes comme Tournez Manège et Strip-Tease. Enfin, toutes les rumeurs qui circulent sur le compte de la compagne de Christian Clavier dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? avec la séquence "Ceskondit". Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !

Chantal Lauby dans une comédie drôle et émouvante

Depuis le 5 septembre, la comédienne est à l'affiche de Photo de famille. Ce film, réalisé par Cécilia Rouaud, traite une nouvelle fois des liens familiaux. Son précédent long métrage, intitulé Je me suis fait tout petit, sorti en 2012, abordait déjà ce sujet. La cinéaste a fait appel à des comédiens de renom pour donner la réplique à Chantal Lauby. Ainsi, Vanessa Paradis, Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri mais aussi Pierre Delalonchamps complètent le casting cinq étoiles de cette comédie dramatique.

"Photo de famille" de Cécilia Rouaud avec Chantal Lauby

Synopsis : Gabrielle (Vanessa Paradis), Elsa (Camille Cottin) et Mao (Pierre Deladonchamps) sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première est "statue" pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre (Jean-Pierre Bacri) et Claudine (Chantal Lauby), séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : "Que faire de Mamie ?"

> "Photo de famille" - Bande-annonce