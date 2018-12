publié le 28/12/2018 à 19:42

Dans le long-métrage de Patrick Cassir, elle forme un couple improbable avec Jonathan Cohen. Camille Chamoux rayonne dans la comédie Premières vacances. Le film raconte l'histoire d'un homme (Ben) et d'une femme (Marion) qui se rencontre sur Tinder - l'application de rencontre - qui permet de choisir la douceur pour une nuit ou pour la vie.



Seulement quelques jours après s'être rencontrés, les deux tourtereaux décident de partir en vacances ensemble. Le réalisateur Patrick Cassir partage sa vie avec la comédienne de 41 ans. Une façon pour les deux passionnés de cinéma de travailler en amont sur le projet.

"Patrick et moi, nous sommes ensemble dans la vie. Et nous sommes partis en vacances ensemble très vite quand nous nous sommes rencontrés. On s'est énormément engueulés et on a fini par beaucoup rire. Il nous est arrivé quelques péripéties qui sont dans le film.(...) Ça sent le vécu", a confié la comédienne au micro de RTL.

> PREMIÈRES VACANCES Bande Annonce (2019) Camille Cottin, Jonathan Cohen, Camille Chamoux

Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir inventé si on n'a pas vécu ce genre de scènes. Dans le film il est question de l'intimité d'un couple. "En vacances vous vous coltinez la personne 24 heures sur 24. Mais on n'est pas prêt à ça.(...) C'est très éprouvant d'être en couple en vacances", a-t-elle ajouté.



Chose très drôle à signaler dans le film : les caractères diamétralement opposés entre les deux protagonistes. En regardant le long-métrage, on doute même de la compatibilité entre Ben et Marion. "Dans ces nouveaux moyens de se rencontrer, vous rencontrez quelqu'un de très loin de vous. Et c'est le principe de nos deux personnages, qui est grande source de comédie parce que c'est deux personnes très différentes qui vont devoir faire un petit pas.(...) Il y a une scène un peu mythique dans le film", a expliqué la comédienne.



Camille Chamoux et Patrick Cassir sont parents depuis peu. Ce nouveau rôle ils en parleront d'ailleurs dans leur prochain film. "C'est probablement l’objet de notre prochain film. On s'est dit qu'après un film sur les vacances en couple, il serait génial de faire un film sur les vacances avec le bébé", conclut l'actrice.