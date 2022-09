Bruce Springsteen : le Boss annonce un album de reprises pour novembre

Le Boss s'apprête à faire son grand retour avec un album de reprises des plus grands artistes de R&B et Soul. Un nouvel opus à paraître le 11 novembre, que Bruce Springsteen a annoncé ce jeudi 29 septembre sur Instagram. Pour ce 21ème disque baptisé Only The Strong Survive, le rockeur de 73 ans s'est inspiré de standards de la Motown et de la Stax. Deux maisons de disques américaines mythiques.

Au menu de cet album inédit, les incontournables Aretha Franklin, Diana Ross & The Supremes, Dobie Gray, The Four Tops, ou encore The Temptations. La première chanson a été dévoilée ce jeudi par l'artiste. Il s'agit d'une nouvelle version de Do I Love You (Indeed I Do), titre de Frank Wilson sorti en 1965.

En attendant de pouvoir découvrir ses reprises de grands classiques, et les concerts à venir à la Défense Arena les 13 et 15 mai 2023, les fans de Bruce Springsteen peuvent d'ores et déjà se replonger dans notre série de podcasts Focus, consacrée cet été au Boss, à retrouver sur l'application RTL et RTL.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info