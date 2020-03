Bob Dylan vient adoucir votre confinement avec un titre inédit de 17 minutes

publié le 27/03/2020 à 16:41

Bob Dylan a la rescousse ! Alors que le monde se confine pour contenir la pandémie de coronavirus, les artistes continuent de partager leurs créations avec le monde. Le prix Nobel de littérature 2016 et légende de la musique Bob Dylan ne fait pas exception à la règle. Sans proposer un concert depuis son salon avec une webcam sortie des cartons, le pape de la folk music a dévoilé un morceau inédit de 17 minutes dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars 2020.

"Salut à mes fans et abonnés, je vous remercie pour votre soutien et votre loyauté au fil des ans", écrit Bob Dylan, 78 ans, sur son site et sur Twitter. "C’est une chanson inédite que nous avons enregistrée il y a un moment et qui pourrait vous intéresser. Restez en sécurité, soyez vigilants et que Dieu soit avec vous". Murder Most Foul a les pieds clairement ancré dans les années 60 avec des références allant de J.F. Kennedy (dont le portrait en noir et blanc illustre le titre) aux Beatles ou à Woodstock.

Le chanteur a dû renoncer à plusieurs de ses concerts à cause de la crise mondiale. Toutes les dates de sa tournée au Japon qui devait se tenir du 1er au 24 avril ont par exemple été annulées avec l'espoir de les reprogrammer dans les prochains mois.