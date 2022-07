Bob Dylan de retour au Grand Rex à Paris pour trois concerts exceptionnels en octobre 2022

Le "Zim" n’est pas prêt de prendre sa retraite. Après 74 performances aux États-Unis dans le cadre de son Rough and Rowdy Ways World Tour, Bob Dylan annonce trois concerts exceptionnels les 11, 12 et 13 octobre 2022 au Grand Rex, à Paris.

À 81 ans, la légende du rock va donc de nouveau se produire dans la superbe salle du boulevard Poissonnière. Là même où il a donné trois shows en avril 2019, sans doute ses meilleures prestations depuis plus de dix ans.

Dans son éternel smoking, Robert Allen Zimmerman avait joué pendant plus deux heures entouré de quatre musiciens, revisitant au passage certains de ses classiques. Le chantre du folk avait notamment proposé d'extraordinaires interprétations de Blowin' in the Wind, son hymne pacifiste extrait de The Freewheelin' Bob Dylan (1963) et de Like a Rolling Stone, chef-d'œuvre tiré de l'album Highway 61 Revisited (1965).

Chaque show de l’infatigable poète des sixties est un moment précieux, souvent imprévisible. Antistar par excellence, Bob Dylan ne se contente pas d’égrainer les tubes, mais, au contraire, surprend constamment. Il retravaille ses pépites avec la liberté d’un jazzman les rendant le plus souvent méconnaissables, sinon par les paroles.

Les billets des concerts de Bob Dylan seront mis en vente à partir du lundi 11 Juillet 2022.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info