Cosmo Sings Along to Mariah Carey's "All I Want For Christmas Is You"

publié le 21/12/2018 à 16:30

Comme chaque année à Noël, la chanson phare de Mariah Carey All I Want For Christmas Is You caracole en tête des écoutes sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Mais cette année, c'est une version un peu originale qui pourrait faire parler de ce tube sorti en 1994.



Le 17 décembre dernier, l'Aquarium de Vancouver (Canada) a publié sur sa chaîne YouTube et sur Facebook, la vidéo de Cosmo, un perroquet mélomane. On y voit le volatile, une Amazon à front bleu âgé de 21 ans, reprendre la chanson de Mariah Carey quand celle-ci résonne dans les allées de la galerie Graham Amazon de l'aquarium, où Cosmo coule des jours heureux.

La conservatrice adjointe de la galerie a précisé dans les colonnes du Vancouver Courier, que Cosmo adore chanter des ballades d'artistes féminines comme Adele ou Whitney Houston. "En plus de All I Want For Christmas Is You, Cosmo apprécie également beaucoup la version de I’ll Be Home For Christmas, de Bing Crosby", explique-t-elle.

Si la version de Cosmo n'est pas encore au point, les internautes sont néanmoins conquis. "C'est ma version préférée de cette chanson", assure l'un d'entre eux.