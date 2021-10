Adele annonce la sortie du premier single "Easy On Me" de son album "30"

Préparez vos mouchoirs, Adele est enfin de retour ! Le 15 octobre 2021 sera dévoilée la première chanson du tout nouvel album de la chanteuse britannique. L'artiste a révélé le titre de ce single, quelques notes de piano et une courte séquence de ce qui ressemble à un clip (en noir et blanc bien sûr) de ce titre inédit. Il a été baptisé Easy On Me.



Cette révélation accompagne un gigantesque plan de communication qui fera de l'album 30 l'événement musical de cette fin d'année 2021. Une sortie parfaite pour accompagner les fêtes de fin d'année, le froid et la pluie d'automne, la fin de l'ère Daniel Craig dans le costume de James Bond (tout le monde a toujours Skyfall en tête) et sortir tranquillement de cette période de pandémie.

De nombreux fans de la chanteuse ont en effet remarqué que le chiffre "30" (la chanteuse a l'habitude de donner de baptiser ses albums avec son âge) est apparu sur les murs de nombreuses grandes villes ces derniers jours. Un indice que les connaisseurs ont eu tôt fait de décrypter. Il faudra néanmoins attendre la sortie de cet album dans les prochaines semaines pour savoir si 30 sera son titre définitif ou s'il ne s'agit que d'un nom de code pour faire frissonner les fans.

Depuis 25, Adele a eu une vie particulièrement mouvementée. En avril 2019, la chanteuse a annoncé qu'elle se séparait de son mari et père de leur enfant, Simon Konecki. Peut-on s'attendre à des chansons emplies de désespoir ou de rage pour ce nouvel ex ? Adele a pour habitude de puiser dans sa vie personnelle pour écrire ses textes.

Adele a malgré tout opéré des grands changements dans sa vie et nous ne parlons pas seulement de son apparence qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. En 2019, elle confiait : "Cette année des 30 ans a été un vrai défi mais j'assume tout (...). J'ai drastiquement changé ces deux dernières années, je continue de changer et ça me va. 31 va être une grande année et je vais entièrement me concentrer sur moi. Pour la première fois de ma vie, je suis prête à regarder le monde qui m'entoure et lever la tête."

Depuis le 5 mai 2021, Adele a 33 ans. Son projet musical et artistique ont peut-être bien évolué depuis ces maigres révélations pré-pandémie...