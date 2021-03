Quand Adele reprend presque A Capella "You make me feel like a Natural Woman" de la Queen Aretha Franklin

publié le 08/03/2021 à 10:18

On va écouter une des plus belles voix au monde, celle de la chanteuse anglaise Adele. On commence à trouver le temps long, son dernier album est sorti il y a 5 ans et demi, on guette désespérément le single qui annoncera le prochain. Pour patienter, nous vous proposons une rareté, qui n’est pas sur un de ses disques...

Il y a pile 10 ans, Adele enregistrait dans un studio de Harlem un concert acoustique pour la télévision américaine, elle avait interprété quelques titres de son album 21 qui venait de sortir, et elle avait ajouté au programme, une chanson d’Aretha Franklin… Le titre You Make Me Feel Like A Natural Woman, de 1967. Adele n’avait surtout pas voulu copier la version originale de la reine Aretha, elle avait choisi d’interpréter la chanson à sa façon, quasi a capella, simplement accompagnée par une guitare… Adele avait confié à l’époque qu’aucune autre chanson ne lui procurait autant d’émotions lorsqu’elle chantait.