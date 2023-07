"Ça fait un drôle d'effet" : l'émouvant retour sur scène de Florent Pagny à Nîmes

Un an et demi après avoir annoncé qu'il souffrait d'un cancer du poumon, Florent Pagny a retrouvé son public vendredi à Nîmes, dans le cadre majestueux des Arènes. Le chanteur de 61 ans, qui débute une nouvelle tournée, a partagé un moment rempli d'émotions avec ses fans. Car en le voyant chanter, on peine à croire qu'il vient de combattre deux tumeurs. Florent Pagny met KO debout l'arène dès le premier titre et les premières notes, suivis de larmes. "Ça fait un drôle d'effet quand même. C'est la reprise et vous êtes toujours là, merci", s'est ému le chanteur.

"Ça fait un an que je ne suis pas remonté sur une scène et que je ne vous ai pas retrouvé. J'ai reçu tellement de messages d'amour que je pense que c'est ça qui m'a fait passer l'histoire aussi bien", poursuit-il, en référence à sa maladie. Zazie, son amie, est même venue pour chanter sur Si tu veux m'essayer.



En 19 titres, Florent Pagny déroule le fil d'une vie, avec ses plus grands tubes comme Chanter. Ce technicien aussi généreux qu'époustouflant ne met pas une note à côté, avec une voix désormais plus claire grâce à l'arrêt de la cigarette. L'artiste, ému et détendu, a savouré ses retrouvailles sous les yeux de sa femme. Florent Pagny, qui évoquait un grand défi, a vécu un retour triomphal.



