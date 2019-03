Bob Marley : "Je connais un endroit où la vie continue"

publié le 31/12/2018 à 14:30

Bob Marley n'est pas allé longtemps à l'école. Il aimait répéter qu'il n'avait aucune éducation mais de l'inspiration.

Et c'est bien un voyage inspiré que le chanteur a fait pendant trente six ans au pays des Montagnes Bleues. C'est comme cela qu'on surnomme parfois la Jamaïque, même si pour Marley toutes les couleurs se confondaient. À commencer par celles de la peau...



Bob Marley; ni Noir, ni Blanc, Métis, né à Nine Miles, une bourgade perdue au milieu de la forêt luxuriante, au nord de la Jamaïque. Une terre cabossée et reculée où longtemps les esclaves en fuite ont trouvé refuge...

Aujourd'hui dans Confidentiel, Jean-Alphonse Richard nous raconte l'histoire de la légende de Reggae.