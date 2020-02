Nina Simone : deux jours avant sa mort, son plus grand rêve se réalise

publié le 01/02/2020 à 14:31

Eunice Waymon est née le 21 février 1933 à Tryon, un bourg perdu du sud des Etats-Unis...Sixième enfant de John Divine Waymon, barbier et blanchisseur et son épouse Mary Kate, femme pasteur à l'Eglise locale..Une famille noire alors que règne en Amérique la ségrégation entre couleurs de peau

La future Nina Simone est née sous le signe de la musique. Le gospel et les cantiques emplissent la maison familiale. Dès l'âge de trois ans, elle fait sensation. Elle joue à l'église lors des prêches et des sermons de sa mère. A cinq ans et demi, elle devient pianiste officielle de la chapelle. Lors des offices, elle apparaît quasiment en transe en faisant glisser ses doigts sur le clavier sans connaître la moindre note de solfège. Le petit génie semble comme habité à chacune de ses apparitions. Persuadée d'avoir le don de dialoguer avec Dieu et avec l'au-delà. Nina Simone déclarera un jour: "A travers la musique vous pouvez sentir les vibrations de n'importe quel être dans le monde".

Celle qui sera Nina Simone peut jouer ce qu'elle veut à condition, ordonne sa mère, de rester dans le religieux et de ne pas interpréter les musiques du diable, le jazz ou le blues. La chance lui sourit. Une Anglaise mariée à un artiste peintre local est prête à lui donner des cours de solfège. C'est cette femme, Miss Mazy, la deuxième personne blanche que rencontre alors la petite fille, qui va changer le destin de Nina Simone. La petite fille découvre Jean-Sébastien Bach..."Bach m'a donné envie de consacrer ma vie à la musique" dira Nina Simone qui n'aura alors qu'une idée en tête: devenir une pianiste classique.

Pour la future Nina Simone, le piano devient une obsession. Une idée fixe, le moyen de changer le cours d'une vie. Mais pour réussir il faut s'exiler, partir loin de la Caroline du Nord, accéder à une académie de musique. Mission impossible : sa famille n'est pas assez riche. Mais c'est sans compter sur un petit miracle : un étonnant mouvement de solidarité , une cagnotte avant l'heure...Sa ville natale créé le fonds Eunice Waymon qui financera son apprentissage musical...

Florence Noiville, journaliste et auteure du livre "Nina Simone - Love me or leave me" aux éditions Tallandier, récompensé par le Prix Simone Veil 2019.