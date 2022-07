Khloé Kardashian attend un deuxième enfant, par mère porteuse

Khloé Kardashian attend un second enfant avec son ancien compagnon Tristan Thompson. Sauf que cet enfant a été conçu par mère porteuse, en novembre dernier. "Nous pouvons confirmer que True aura un frère ou une sœur qui a été conçu en novembre. Khloé est incroyablement reconnaissante envers l'extraordinaire mère porteuse pour cette bénédiction. Nous aimerions demander de la bienveillance et le respect de notre vie privée pour que Khloé puisse se concentrer sur sa famille", a confié l'un des représentants de la famille Kardashian au média américain People. Le couple avait entrepris les démarches en raison des difficultés pour Khloé Kardashian de tomber enceinte.

Malgré cette grossesse, Tristan Thompson et Khloé Kardashian ne sont plus ensemble et le couple ne compte pas se reformer. "Khloé et Tristan ne sont pas de nouveau ensemble et ils ne se sont pas parlés depuis janvier en dehors des questions de coparentalité", précise la source à People. La séparation fait suite à la révélation de la tromperie du basketteur. Celui a eu une aventure avec une autre femme, Maralee Nichols, avec laquelle il a même eu un enfant alors qu'il était toujours en couple avec Khloé Kardashian.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info