Violences conjugales : Yohan Manca répond aux accusations publiques de Judith Chemla

Le 4 juillet dernier, Judith Chemla a publié trois photos qui ont ému le public. On la voit le visage blessé, la joue en sang, les yeux gonflés, violets, et remplis de larmes. Dans ce post, elle accuse son ex-compagnon, Yohan Manca, de violences conjugales commises il y a un an, et d'instrumentalisation de leur fille.

"Il y a un an j’ai regardé mon visage dans la glace et j’ai su que je ne pourrai plus me voiler la face" a-t-elle écrit, ajoutant "Je n’ai pas honte de cette photo. Mais lui devrait avoir honte, il devrait avoir honte aujourd’hui, un an après, au lieu de continuer à faire pression sur moi, de penser qu’il a encore les moyens de me manipuler, au lieu de pourrir la tête de mon enfant il devrait avoir honte et se faire discret, rechercher vraiment à être pardonné."

L'actrice a ensuite témoigné au micro de France Inter, expliquant le parcours judiciaire effectué et pourquoi elle ne souhaitait pas porter plainte à nouveau.

Dans les heures qui ont suivi la publication de ces photos, l'actrice a reçu une vague de soutien, y compris de personnalités publiques : Geraldine Nakache, Aloïse Sauvage, Nadia Tereszkiewicz, Manu Payet ...

La réponse de Yohan Manca

À la suite de ces accusations, l'ex-compagnon de Judith Chemla a souhaité répondre. Yohan Manca s'est exprimé par le biais de son avocate, Maître Elise Arif, dans Télé-Loisir.

"Je tiens à m’exprimer aujourd’hui après les faits d’il y a un an", commence-t-il, "non pas pour amenuir ce qu’il s’est passé mais pour apporter quelques précisions" concernant les témoignages de son ancienne compagne. Après avoir décrit la dispute ayant conduit à ces violences, le réalisateur présente des excuses, accompagnées de justifications : "J’ai eu honte instantanément, et j’en ai encore honte aujourd’hui (...) Je n’ai jamais exercé de violences physiques sur Judith ni sur d’autres femmes, c’était la seule fois, et la fois de trop."

Yohan Manca se confie ensuite sur le fait qu'il ne souhaitait pas aborder cet événement privé en public. "J’ai cru pouvoir sauver notre famille avec un comportement inadapté, en ne me rendant pas compte que j’avais une attitude insistante, que je ne respectais pas sa liberté, comportement que j’ai pu avoir plus jeune et que je pensais derrière moi."

Après s'être excusé de son geste, il réfute les accusations de Judith Chemla à son égard : "Je m’inscris en faux contre toutes les autres accusations portées (...) Ces photos publiées par Judith un an après et qui rejouent le procès du mois de mai, médiatiquement cette fois, et sans respect du contradictoire, font suite à un litige sur les dates de vacances de notre fille."

Pour rappel, Yohan Manca a été condamné à 8 mois de prison avec sursis en mai dernier, comme l'affirme Juditg Chemla sur France Inter.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info