Un témoignage accompagné d'images choc. Ce lundi 04 juillet, l'actrice Française Judith Chemla a partagé sur Instagram des photos de son visage tuméfié et un texte dans lequel elle accuse son ex-compagnon de violences conjugales. Sans jamais citer son nom, elle accuse "le père de [sa] fille" d'avoir porté la main sur elle et de l'avoir violemment blessée.

"Il y a un an, mon visage a été blessé, du bleu, du violet sous mon œil, je me suis vue déformée", témoigne-t-elle en description de photos montrant son visage. "Il y a un an, j’ai regardé mon visage dans la glace et j’ai su que je ne pourrai plus me voiler la face. Le père de ma fille. Ceux qui sont capables de faire ça, il faut qu’ils soient hors d’état de nuire".

Dans la suite de son message, elle insiste sur la pression que continuerait de lui faire subir son agresseur : "Il devrait avoir honte aujourd’hui, un an après, au lieu de continuer à faire pression sur moi, de penser qu’il a encore les moyens de me manipuler, au lieu de pourrir la tête de mon enfant, il devrait avoir honte et se faire discret". Celle qui est récemment apparue dans Les goûts et les couleurs déplore une situation où "elle est à bout" et "exige d'avoir la paix".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info